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المرأة
نجمة تلفزيون الواقع تدخل عالم التمثيل مرّة جديدة!
Lebanon 24
06-03-2024
|
02:00
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تدخل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عالم التمثيل مرّة جديدة، من خلال فيلم يحمل الكثير من التشويق والإثارة من إنتاج استوديوهات Amazon MGM، ومن المرتقب أن يكون مختلفاً عمّا قدّمته من قبل.
فقد كشفت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أنّ المشروع لا يزال بدون عنوان، لكنه مقتبس من فكرة أصلية للمؤلّفة الأميركية ناتالي كرينسكي، التي ستكتب السيناريو، من دون إعطاء أي لمحة عن مضمون الفيلم المرتقب.
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وذكر مصدر مطلع أنّ كرينسكي طرحت الفكرة، وناقشتها مع كارداشيان، التي أبدت إعجابها بها كثيراً، كما وافقت على المساهمة في إنتاجه مع الكاتبة، ومموّلة تدعى برونا باباندريا.
وفي ظل التكتّم الشديد على العمل، أشار المصدر إلى أنّ نقطة عالقة بين الكاتبة والبطلة من جهة، وشركة أمازون من جهة أخرى، حول عرض الفيلم، ولم يتم التوافق بعد إن كان الفيلم سينمائياً، أو لمنصات البث المباشر.
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