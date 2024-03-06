Advertisement

المرأة

نجمة تلفزيون الواقع تدخل عالم التمثيل مرّة جديدة!

Lebanon 24
06-03-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1172017-638453114209743259.jpg
Doc-P-1172017-638453114209743259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدخل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عالم التمثيل مرّة جديدة، من خلال فيلم يحمل الكثير من التشويق والإثارة من إنتاج استوديوهات Amazon MGM، ومن المرتقب أن يكون مختلفاً عمّا قدّمته من قبل.

فقد كشفت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أنّ المشروع لا يزال بدون عنوان، لكنه مقتبس من فكرة أصلية للمؤلّفة الأميركية ناتالي كرينسكي، التي ستكتب السيناريو، من دون إعطاء أي لمحة عن مضمون الفيلم المرتقب.
Advertisement

وذكر مصدر مطلع أنّ كرينسكي طرحت الفكرة، وناقشتها مع كارداشيان، التي أبدت إعجابها بها كثيراً، كما وافقت على المساهمة في إنتاجه مع الكاتبة، ومموّلة تدعى برونا باباندريا.

وفي ظل التكتّم الشديد على العمل، أشار المصدر إلى أنّ نقطة عالقة بين الكاتبة والبطلة من جهة، وشركة أمازون من جهة أخرى، حول عرض الفيلم، ولم يتم التوافق بعد إن كان الفيلم سينمائياً، أو لمنصات البث المباشر.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:24 | 2024-03-06
23:00 | 2024-03-05
15:32 | 2024-03-05
10:26 | 2024-03-05
07:36 | 2024-03-05
04:05 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24