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فنون ومشاهير

"الى كل من يهمّه الأمر".. أمل حجازي تخرج عن صمتها بعد خلعها الحجاب فماذا قالت؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 07:23
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ردّت الفنانة اللبنانيّة المعتزلة أمل حجازي للمرّة الأولى على الانتقادات الّتي طالتها بسبب خلعها الحجاب قبل ايامٍ قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.
 
 
وكتبت أمل حجازي عبر حسابها على تطبيق "إكس": "الى كل من يهمّه الأمر، انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله".
 
وتابعت: "لم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر. مع حبي وإحترامي، اقتضى التوضيح".
 
 
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وأثارت أمل حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بدون حجاب وهي تردد احدى اغنياتها الشهيرة.

 

فنون ومشاهير

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