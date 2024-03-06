"الى كل من يهمّه الأمر".. أمل حجازي تخرج عن صمتها بعد خلعها الحجاب فماذا قالت؟

وكتبت أمل حجازي عبر حسابها على تطبيق "إكس": "الى كل من يهمّه الأمر، انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله".

وتابعت: "لم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر. مع حبي وإحترامي، اقتضى التوضيح".

الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله ..ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي… — Amal Hijazi (@AmalHijazi) March 6, 2024 Advertisement

وأثارت أمل حالة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بدون حجاب وهي تردد احدى اغنياتها الشهيرة.



ردّت الفنانة اللبنانيّة المعتزلة أمل حجازي للمرّة الأولى على الانتقادات الّتي طالتها بسبب خلعها الحجاب قبل ايامٍ قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.