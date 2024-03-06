"بقاله سنة ونص بخوني".. طليقة مطرب المهرجانات الشهير تفضحه لأول مرّة بعد انفصالهما

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تحدثت ميكا البغدادي، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، للمرة الأولى عن أسباب انفصالهما الذي حدث منذ شهرين.ونشرت ميكا عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، مقطعاً مصوّراً كشفت من خلاله عن السبب الحقيقي لطلبها الطلاق من مسلم رغم إنجابها طفلاً منه، مؤكدةً أنه كان يخونها خلال عام ونصف العام، وعلّقت على الفيديو بالقول: "رد على كل كلمة اتقالت في حقي".وأضافت: "أنا اللي طلبت الطلاق لأنه بقاله سنة ونص على علاقة بواحدة تانية وأنا محترمة أن بينا ولد، واللي شوفته معاه مش قليل، وهو عايز يستعطف الناس علشان هاجموه".وعن رأيها في خطوبته بعد انفصالهما، قالت ميكا البغدادي: "فرحت له لما عرفت أنه هيخطب".وكان مسلم قد قال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام": "الناس قلبت عليَّ السوشيال ميديا، ومعلش يعني أنا روحت خطبت عشان خلاص مشيت في طريق ونسيت... وربنا أكرمني بإنسانة تفهمني، وآه مقعدناش وقت كبير بس أنا ارتحت معاها وهي بنت ناس وكويسة ومقصرتش معايا".