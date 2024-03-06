لطيفة التونسيّة تبكي بحرقة.. إليكم السبب (فيديو)

نشرت الفنانة التونسيّة لطيفة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام وهي تبكي متأثّرةً برحيل والدتها.

ويأتي هذا الفيديو كإعلانٍ ترويجي لأغنية لطيفة التونسيّة الجديدة الّتي تحمل عنوان "أمّي"، والّتي تهديها إلى روح والدتها.

وأرفقت لطيفة منشورها بالتعليق التالي "انتظروا دعاء أمي يوم الخميس الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي في يوتيوب والمنصات الموسيقية، وهي من كلمات كريم حكيم ولحن وتوزيع خالد فتوح وتسجيل وميكس بيشوي مجدي".

وتابعت قائلةً "اوّل رمضان في حياتنا من غيرك يا أمي. الله يصبّرنا ويقوّينا على فراقك".