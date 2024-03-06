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المرأة

طفل يقتـحم مسرح نانسي عجرم خلال حفلها وهي تفاجئ والدته بتعليق طريف (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2024 | 15:15
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أحيت النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائياً ناجحاً في كانكون بالمكسيك، وحرص محبّو الفنانة على تداول مقتطفات مميّزة من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 ومن بين الفيديوهات المُلفتة، ظهرت الفنانة نانسي عجرم وهي تحمل طفلاً رضيعاً على المسرح لا يتخطى عمره السنة.

 وتعاطفت نانسي عجرم مع الطفل الّذي تواجد مع أهله في الحفلة، وقالت "لازم يكون نايم هلق". ( lbc)

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