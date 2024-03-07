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المرأة

فيديو لجيني اسبر يتصدر التراند... من أهداها سيارة فخمة؟

Lebanon 24
07-03-2024 | 00:08
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استغربت خبيرة التجميل السورية المقيمة في الإمارات ليندا مهروسة حجم الأقاويل المتداولة بعد نشرها مقطع فيديو قالت فيه إنها أهدت صديقتها النجمة جيني إسبر سيارة فخمة.
وقالت ليندا، في تصريح لموقع "فوشيا"، إنها كانت تتمنى أن تهدي جيني تلك السيارة، مضيفة: فعلياً أهديتها سيارة صغيرة بحجم الكف عبارة عن لعبة فقط.
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وأضافت أنهما صورتا الفيديو بكل عفوية وتلقائية من دون أي تخطيط، معلقة: لم نكن نتصور أن يصبح الفيديو ترند بهذه السرعة، لكننا سعدنا فيه لأننا اكتشفنا حقيقة من يحبنا ويتمنى لنا الخير من جهة، وحقيقة من يكرهنا ويكيد لنا الشر من جهة ثانية.
وتابعت ليندا: أحببنا أن نقلد البلوغرية، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك.


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وفي الشأن الدرامي، تشارك جيني إسبر في أربعة مسلسلات، هي: "رماد الورد" و"بيت أهلي" و"عزك يا شام" و"قط أحمر4".
وأبدت جيني رضاها الكامل عن مشاركاتها خلال الموسم الدرامي الحالي، مبينة أن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتخلى عن سعيها للمزيد دوماً، أو أن تتوقف عن ملاحقة سقف طموحها المرتفع.

وأشارت جيني، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إلى أن قلة عدد المسلسلات السورية تعود إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سوريا بسبب الحرب، ومع هذا فإنتاج ما يقارب 15 عملاً خلال العام الواحد يعتبر إنجازاً في ظل هذه الظروف.
 
على الصعيد الشخصي، أكدت جيني أنها تعيش فترة هدوء رفقة ابنتها "ساندي" التي وصفتها بـ"حبيبة الروح"، موضحةً أنها تتعمد الابتعاد عن الأجواء الصاخبة والضجيج، وحتى عن الأشخاص السلبيين، لأنها بطبيعتها إنسانة إيجابية مهما اشتدت عليها الظروف. (فوشيا)

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