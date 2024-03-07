هل تترك فايا يونان تيم حسن وتستقر في منزل آخر؟

شوقت الفنانة السورية، فايا يونان، الجمهور لدورها في مسلسل "تاج"، الذي تظهر من خلاله في أول عمل درامي، ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، مع مجموعة من الممثلين البارزين.

ونشرت فايا عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، الفيديو الدعائي لشخصيتها "نوران" في المسلسل، وكشفت عن عدم نجاح علاقتها بزوجها "تاج"، الذي يؤدي شخصيته النجم تيم حسن؛ إذ يقع الانفصال بينهما ويبدأ الصراع على حضانة ابنتيهما.

وعلقت فايا على البرومو قائلة: المشكلة اني بحبك🖤 أيام وبتتعرفو على نوران.



وتلقت فايا الدعم والمساندة من جمهورها عقب نشر الفيديو، آملين لها النجاح والتوفيق في المسلسل، كما أشاروا إلى أن وقوفها بجانب نجمين من عمالقة الفن السوري وهما بسام كوسا وتيم حسن، هو تحدّ كبير بالنسبة لها، لكنها ستكسب الرهان ولن تخيّب الآمال في مشاركتها الدرامية.





ويجسد الفنان تيم حسن في المسلسل شخصية ملاكم يتمتع بالقوة والإصرار على مواجهة من حوله، لا سيما "رياض" بسام كوسا"، مدبر المكائد له لجعل من حوله يرونه خائنا لبلده.



ويعرض المسلسل في إطار مليء بالتشويق والإثارة فترة الأربعينيات قبل استقلال سوريا، وحياة الملاكم "تاج" المتمسك بالمبادئ الوطنية، ورغم تعرضه بسببها للعديد من الخسارات، إلا أنه يرفض التخلي عن الأخلاق والقيم التي نشأ عليها.



كما تطل في العمل الدرامي دوجانا عيسى، فرح الدبيات ونورا رحال. فيما ذكر القائمون عليه إن المسلسل احتاج إلى وقت طويل من ناحية التحضير للأحداث والديكور.