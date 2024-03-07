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المرأة

فوز الفهد تلتقي جورجينا رودريغيز... ما الذي حصل بينهما؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-03-2024 | 03:33
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التقت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم كريستسانو زونالدو، بالفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في الرياض.
 
 
وفي التفاصيل، ظهرت جورجينا وفوز في صورٍ تذكاريةٍ معًا، حيث بدت جورجينا سعيدةً برفقة فوز، بينما بادرت فوز بتقبيلها.
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ولاقى اللقاء تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر روّادها عن إعجابهم باندماج جورجينا السريع مع الأجواء، وترجيحهم أنّها أحبت فوز.
 
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