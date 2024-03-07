فوز الفهد تلتقي جورجينا رودريغيز... ما الذي حصل بينهما؟ (فيديو)

التقت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم كريستسانو زونالدو، بالفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في الرياض.

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وفي التفاصيل، ظهرت جورجينا وفوز في صورٍ تذكاريةٍ معًا، حيث بدت جورجينا سعيدةً برفقة فوز، بينما بادرت فوز بتقبيلها.ولاقى اللقاء تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر روّادها عن إعجابهم باندماج جورجينا السريع مع الأجواء، وترجيحهم أنّها أحبت فوز.