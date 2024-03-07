بعد غياب لسنوات.. نجمة هوليوود الشهيرة تعود بفيلم كوميدي

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أعلنت النجمة العالمية كاميرون دياز عن عودتها إلى عالم التمثيل، بعد غياب لسنوات.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاريتي"، تقوم شركة Apple Original Films بالمفاوضات النهائية لضمّ كاميرون إلى طاقم فيلم الكوميديا السوداء المنتظر بعنوان "Outcome"، الذي يتولى إخراجه جونا هيل.لا تفاصيل دور كاميرون دياز في الفيلم حتى الان، ولكن من المتوقع أن يكون لها دور بارز يضفي لمسة خاصة على القصة.