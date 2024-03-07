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المرأة
رسمياً.. منى زكي تطلق شركتها لصناعة "سينما المرأة"
Lebanon 24
07-03-2024
|
23:00
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أعلنت الفنانة منى زكي عن إطلاق شركتها HerStory Films رسمياً، بمشاركة مي عبد العظيم رائدة الأعمال في مجال النشر.
وقالت ذكي: "لدينا وفرة في المواهب تنتظر مَن يكتشفها، وأنا واثقة بأننا سنقدّم هذه القصص المتنوعة إلى العالم عبر HerStory Films. يسعدني أن أساهم في تمكين المرأة في صناعة السينما العربية".
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وتهدف شركة منى زكي إلى تغيير الأنماط السردية لصانعات الأفلام في المنطقة، ونقل قصص المرأة العربية إلى العالم، دعم صوتها وتعزيز صناعة أفلام أكثر شمولاً، مع التزامها العميق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في السينما.
المصدر:
لها
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