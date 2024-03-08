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المرأة

فيفي عبده ترد لأول مرة على منتج توعدها بالسحر: "كلام فارغ"

Lebanon 24
08-03-2024 | 02:36
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ردت الفنانة فيفي عبده لأول مرة على منتج صرح قبل أشهر بأنه سوف يلجأ للسحر وتسخير خادم للحصول على مستحقاته المالية لديها.

وقالت فيفي عبده خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" المذاع عبر الراديو 9090: "ده كلام فارغ أنا معرفوش، ورديت عليه بطلوعي للجمهور وللناس".
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وأضافت: "زمان كان ممكن ألاقي أعمال في كل مكان، لكن القرآن والصلاة بيحموا من أي حاجة".

واستعادت فيفي عبده أحد المواقف التي تعرضت فيها للحسد قائلة: "مرة كنت على المسرح وعندي أغنية بتقول معرفش أدق كزبرة وماسكة هون نحاس، لقيت الهون اتقسم نصين وفتح بقه، حرام عليكم أنا عندي 150 موسيقي ورايا بياكلوا عيش".

أوضحت فيفي عبده أنها اضطرت للكشف عن عدد مرات أدائها العمرة والحج قائلة: "لما زهقت من ظلم الناس قلتها لأول مرة، إني حجيت 5 مرات وعملت 37 عمرة".
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