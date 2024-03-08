كلمة تُغضب فيفي عبده.. ما هي؟

أعربت الفنانة فيفي عبده عن غضبها من تكرار كلمة "راقصة" لوصف أي امرأة بالسوء، مؤكدةً أن الراقصة ليست بالضروري أن تكون امرأة سيئة السمعة، وأن هناك العديد من الراقصات لهن جمهورهن الذي يحترمهن.



Advertisement وقالت فيفي: "أنا عملت عمرة وحجّيت خمس مرات عملت فرض ربّنا، كفاية تقولوا الرقاصة، هو مفيش شماعة مايلة غير الرقاصة؟ لأ الرقاصة دي ليها ناسها بيحترموها وبيتفرجوا عليها، قرّفونا وزهقنا من كلمة رقاصة كلمة مالهاش لازمة". وقالت فيفي: "أنا عملت عمرة وحجّيت خمس مرات عملت فرض ربّنا، كفاية تقولوا الرقاصة، هو مفيش شماعة مايلة غير الرقاصة؟ لأ الرقاصة دي ليها ناسها بيحترموها وبيتفرجوا عليها، قرّفونا وزهقنا من كلمة رقاصة كلمة مالهاش لازمة".



كما عبّرت عن غضبها بسبب سؤالها المتكرر عن عدد زيجاتها وتفاصيل حياتها الشخصية، قائلةً: "بيسألني على الهواء اتجوزتي كام مرة؟ ما خلاص خلصنا يا أخي، مش حلو أبداً ودي حاجة سخيفة أوي، حاجاتي الخاصة مالكش دعوة بيها ولا تسألني فيها.. كلّمني عن شغلي والحاجة اللي أفتخر بيها زي ولادي، مفيش أسئلة جديدة خالص، والموضوع بقى سخيف أوي".