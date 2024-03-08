Advertisement

المرأة

كلمة تُغضب فيفي عبده.. ما هي؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1173035-638455338535550714.jpg
Doc-P-1173035-638455338535550714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت الفنانة فيفي عبده عن غضبها من تكرار كلمة "راقصة" لوصف أي امرأة بالسوء، مؤكدةً أن الراقصة ليست بالضروري أن تكون امرأة سيئة السمعة، وأن هناك العديد من الراقصات لهن جمهورهن الذي يحترمهن.

Advertisement
وقالت فيفي: "أنا عملت عمرة وحجّيت خمس مرات عملت فرض ربّنا، كفاية تقولوا الرقاصة، هو مفيش شماعة مايلة غير الرقاصة؟ لأ الرقاصة دي ليها ناسها بيحترموها وبيتفرجوا عليها، قرّفونا وزهقنا من كلمة رقاصة كلمة مالهاش لازمة".

كما عبّرت عن غضبها بسبب سؤالها المتكرر عن عدد زيجاتها وتفاصيل حياتها الشخصية، قائلةً: "بيسألني على الهواء اتجوزتي كام مرة؟ ما خلاص خلصنا يا أخي، مش حلو أبداً ودي حاجة سخيفة أوي، حاجاتي الخاصة مالكش دعوة بيها ولا تسألني فيها.. كلّمني عن شغلي والحاجة اللي أفتخر بيها زي ولادي، مفيش أسئلة جديدة خالص، والموضوع بقى سخيف أوي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2024-03-08
10:07 | 2024-03-08
07:37 | 2024-03-08
03:15 | 2024-03-08
02:36 | 2024-03-08
00:41 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24