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المرأة

خانها مع امرأة تصغرها سناً.. طلاق النجمة الشهيرة بعد زواج دام 12 عاما (صورة)

Lebanon 24
09-03-2024 | 03:27
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ذكرت تقارير إعلامية أن نجمة "هوليوود" ناتالي بورتمان انفصلت عن زوجها مصمم الرقصات الفرنسي بنجامان ميلبييه، بعد دخولهما القفص الذهبي قبل 12 عاماً، في علاقة أثمرت طفلين هما ألف وأماليا.
 
 
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وجاءت هذه التقارير بعد أنباء عن علاقة عاطفية جمعت ميلبييه بإمرأة أخرى في عام 2023، وأفيد بأنها كاميل إتيان، وهي ناشطة مناخية تبلغ من العمر 26 عاماً.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتحدث فيها وسائل الإعلام الأميركية عن طلاق الثنائي، إذ سبق أن أعلنت انفصالهما في العام الماضي.

وبيّن مصدر لـ Us Weekly، أن ناتالي اعتقدت أن علاقة بنيامين كانت علاقة ارتباط قصيرة وغبية لا تعني شيئًا بالنسبة لها، وأضاف أن بورتمان كانت على استعداد لمعرفة قدرتها على إعادة بناء الثقة، لضمان ألا يكبر أطفالهما في منزل مفكك.

وتزوّجت بورتمان (43 عاماً) من مدير قسم الرقص (47 عاماً) في أوبرا باريس سابقاً في عام 2012، بعد عامين على لقائهما خلال تصوير فيلم "بلاك سوان" على ما ذكرت مجلة "بيبول".

وتم الزواج في منتجع بيع سور الساحلي على بعد 390 كيلومترا شمال غرب لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا الاميركية وفقاً للتقليد اليهودي. وفي ختام مأدبة العشاء التي ضمت اطباقا نباتية حصرا وزعت حلويات فرنسية بدلا من قالب الحلوى التقليدي.(لها)

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