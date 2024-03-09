بطريقتها الخاصة.. الفنانة الشهيرة تحتفل بيوم المرأة العالمي

Advertisement

نشرت الفنانة ليلى علوي على حسابها على "إنستغرام" مجموعة صور جديدة لها مقدمة التهاني للنساء باليوم المميز لهنّ.وبدت ليلى في الصور ترتدي فستانًا أسود من الجلد وتمسك بيديها باقة ورود حمراء، وكتبت: "المرأة هي الحياة… هي الرحم اللي اتولدت منه كل الإنسانية… هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة… هي عماد المجتمع اللي منه بتتولد كل الانجازات والنجاحات والمنبع الحقيقي للأمان".وأضافت: "بقول لكل امرأة في العالم كل سنة وأنت القوية الملهمة لكل اللي حواليكي".