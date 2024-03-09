بانتظار الحفل الجديد.. كيف كانت اطلالات النجمات في حفل الأوسكار العام الفائت

مع اقتراب حفل أوسكار 2024 تكثر التكهنات حول ماذا سيختار المشاهير من أزياء يظهرون بها أمام الحدث الفني الأكبر في العالم.

وعليه، بانتظار بدء الحفل، سنتذكر أجمل الإطلالات التي تخللت هذا الحدث في العام الماضي.

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تألقت النجمة كارا ديليفين Cara Delevingne بفستان أحمر بكتف واحدة في حفل جوائز أوسكار 2023 واختارت من مجموعة المصمم إيلي صعب الراقية لخريف وشتاء 2022 هذا الفستان الرائع، وحملت معه حقيبة من تايلر إليس Tyler Ellis وانتعلت حذاء مفتوحاً بلاتفورم من ستيوارت وايزمن Stuart Weitzman. كما تزينت بمجوهرات ماسية من بولغاري Bulgari.

بدورها، سحرتنا العارضة الفلسطينية الأصل جيجي حديد Gigi Hadid في حفل الأوسكار 2023، بفستان من الكريب الأحمر المخطط والمزدان بتكسيرات جانبية وتميز بقصة أكتاف منسدلة ومنفوخة من نوع أوف شولدر. الفستان من تصميم زاك بوزنZac Posen بطلب من النجمة وتزينت بعقد ماسي، وانتعلت حذاء عالياً من الساتان باللون نفسه.



أما نيكول كيدمان، فقد تألقت بفستان ميتاليكي أسود يزدان بفتحة عالية وقد تمت زخرفة الكتف بزهرة كاميليا كبيرة مرصعة بالباييت الفضي، وأخرى عند الخصر، وتميز الفستان بتصميم ضيق طويل، وبكمٍّ واحد طويل، وانتعلت النجمة معه حذاء أسود عالياً. الفستان من تصميم دار أرماني بريفيه Armani Prive.

أما كايلي جينير Kylie Jenner، فقد تميزت بفستان ميتاليكي معدني من ميزون مارجيلا Maison Margiela، وازدان بعقدة أنثوية وبقصة مستقيمة طويلة مع ذيل ينحدر من الوراء ليلامس الأرض. ورغبت نجمة مواقع التواصل في إبراز الثوب فقط فخلت إطلالتها من أي زينة.

وتألّقت النجمة كيت بلانشيت Cate Blanchett بزي ساحر يتألف من بلوزة من الحرير الأزرق بقصة أكمام على شكل كاب مفتوح، ونسّقته مع تنورة مستقيمة شبه ضيقة من الساتان الأسود مع ذيل قصير. حمل الفستان توقيع دار لويس فويتون Louis Vuitton وتزينت بمجوهرات من الدار الفرنسية نفسها، فيما انتعلت حذاء من غيوسيبي زانوتي Giuseppe Zanotti.

دخلت ميشيل يوه Michelle Yeoh تاريخ السينما بفوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة، إذ أصبحت أول نجمة آسيوية تفوز في هذه الفئة، وتألقت في لحظتها التاريخية بفستان أبيض يزدان بالريش الناعم ويتسم بقصة خالية من الأكمام وتنورة بقصة ALine. الفستان حمل توقيع ديور Dior.