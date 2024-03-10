بالصور: هذه أبرز صيحات الحواجب لعام 2024

كان شهر شباط الماضي بمثابة شهر الإبداع في عالم الموضة، إثر عروض الأزياء العالمية التي أقيمت في باريس وغيرها، وطرحت آخر صيحات الموضة في عالم الأزياء، وأيضاً في عالم الجمال عموماً.



لم تبرز العارضات على المنصة بأناقتهن فحسب، بل أيضاً بصيحات الجمال وعلى رأسها موضة الحواجب. فما أبرز الترندات اليوم؟

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الحواجب المبيّضة

في عروض أزياء Schiaparelli وGivenchy وAcne Studios وand Miu Miu، لخريف شتاء 2024؛ بدت العارضات بالحواجب المبيّضة، فهذه الصيحة مفضّلة عند العارضات اللواتي يبحثن عن لوك مختلف عما هو سائد، وقد ينظر إليها أحياناً على أنها اتجاه صيفي، ولكنها في الحقيقة تضيف لمسة جذابة لمظهرك.

تواصل تلك الحواجب موضتها للخريف المقبل، وهي تبدو في قمة الأناقة. يمكن صبغ الحواجب باللون الأبيض، واعتماد مكياج ناعم عليها. كما يمكن وضع القليل من الفونديشن على الحواجب فتبدو ملفتة للانتباه.

الحواجب الرفيعة

أحد اتجاهات الجمال لخريف شتاء 2024 هي عودة الحواجب الرفيعة. من قال إن الحواجب الرفيعة والتي كانت الأكثر شعبية في العشرينيات غائبة اليوم، بل هي حاضرة بقوة. كما كانت رائجة في التسعينيات القرن الماضي، وتمّ اعتمادها على نطاق واسع.