لبشرة مشدودة خالية من التجاعيد إليك هذه الأسرار اليابانية

تتميّز اليابانيات والكوريات ببشرة نضرة، مشرقة وناعمة كالأطفال، وذلك بفضل الروتين اليومي وبعض الأسرار التي تساعد في ظهورهن ببشرة صافية وأصغر سنّاً.

تلتزم اليابانيات بنظام غذائي متوازن من خلال تناول المزيد من الطعام الطازج المرتكز على الأسماك والحبوب والخضروات والفواكه والأعشاب البحرية ومنتجات الصويا المخمّرة والشاي الأخضر، بالإضافة إلى الكميات المعتدلة من المنتجات الحيوانية، والإقلاع عن تناول الأطعمة المصنّعة والمكرّرة والسكريات.

ومن الحيل التي انتشرت على tiktok، استخدام اليابانيات ماء الأرز لغسل وجوههن وشعرهن لفترة طويلة، والاستفادة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة.

ولتطبيق الطريقة: ضعي نصف كوب من الأرز في وعاء نظيف واغسليه مرات عدة، ثم أضيفي كوبين من الماء وانقعي الأرز لمدة 15 دقيقة. صفّي بعدها الأرز واحفظي ماءه في وعاء لمدة يومين في درجة حرارة الغرفة ثم اغسلي به وجهك وشعرك.

ومن الأسرار التي كُشفت في الفترة الأخيرة، حفاظ اليابانيات على مستوى الكولاجين في بشرتهن بشكل طبيعي من خلال إضافة شوربة العظام والأسماك والدجاج وبياض البيض والخضروات الورقية والحمضيات إلى نظامهن الغذائي لمساعدة الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين، إلى جانب استخدامهن لزيت زهرة الكاميليا، المعروف بقدرته على الوصول إلى أعمق طبقات البشرة والحفاظ على رطوبتها. وهذا الزيت غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعمل على حماية البشرة ويجعلها أكثر نعومةً، مما يؤخر ظهور الخطوط الرفيعة المزعجة.

( لها)