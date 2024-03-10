اختفاء الحسنة وزيادة الوزن.. نيولوك فنانة شهيرة بعد الطلاق (صورة)

عَبّرت الفَنّانة المصرية هند عبد الحليم عن انفصالها مُؤِخّراً بعد قِصة حبّ قوية مع زوجها السابق الذي انفصلت عنه بعد سنتين من الزواج، حيث قالت إنّها «لم تُوَفَقّ في الزواج، وهناك الكثير من الاختلافات بيننا»، مرجعة سبب الطلاق إلى أنه "قسمة ونصيب".

وعن تغير ملامحها وعدم وجود «الحسنة البُنَيّة» أسفل منخارها على جانب شفتها اليسرى، أشارت خلال لقائها مع برنامج «عرب وود» إلى أنها أزالتها بسبب شعورها بأن «الحَسنة» أخذت الكثير من معالم وجهها ومن ضحكتها، بالإضافة لشعورها بالملل وأنها أرادت التجديد.

وعن رأي الجمهور في تغير معالم وجهها بالإضافة لزيادة وزنها الملحوظة، عزت ذلك بمرورها بفترة ما بعد الانفصال والاكتئاب، حيث صاحبتها مشاعر حزينة كأي امرأة يحدث معها ذلك. أما بالنسبة لتعليقات المتابعين لها فأرجعت الأمر لأنه طبيعي وهناك آراء مؤيدة للأمر وأحببت التغيير، وهناك منتقدين لها.

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