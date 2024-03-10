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المرأة

اختفاء الحسنة وزيادة الوزن.. نيولوك فنانة شهيرة بعد الطلاق (صورة)

Lebanon 24
10-03-2024 | 05:00
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عَبّرت الفَنّانة المصرية هند عبد الحليم عن انفصالها مُؤِخّراً بعد قِصة حبّ قوية مع زوجها السابق الذي انفصلت عنه بعد سنتين من الزواج، حيث قالت إنّها «لم تُوَفَقّ في الزواج، وهناك الكثير من الاختلافات بيننا»، مرجعة سبب الطلاق إلى أنه "قسمة ونصيب".

 وعن تغير ملامحها وعدم وجود «الحسنة البُنَيّة» أسفل منخارها على جانب شفتها اليسرى، أشارت خلال لقائها مع برنامج «عرب وود» إلى أنها أزالتها بسبب شعورها بأن «الحَسنة» أخذت الكثير من معالم وجهها ومن ضحكتها، بالإضافة لشعورها بالملل وأنها أرادت التجديد.

 وعن رأي الجمهور في تغير معالم وجهها بالإضافة لزيادة وزنها الملحوظة، عزت ذلك بمرورها بفترة ما بعد الانفصال والاكتئاب، حيث صاحبتها مشاعر حزينة كأي امرأة يحدث معها ذلك. أما بالنسبة لتعليقات المتابعين لها فأرجعت الأمر لأنه طبيعي وهناك آراء مؤيدة للأمر وأحببت التغيير، وهناك منتقدين لها.

 
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وأكدت أنها ستأخذ راحة من العلاقة العاطفية وستتفرغ في الفترة الحالية للعودة بقوة إلى فنها وأن تختار أدوار بعناية.
اختفاء الحسنة وزيادة الوزن.. نيولوك هند عبد الحليم بعد الطلاق
 
 
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