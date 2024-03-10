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المرأة

أوّل تعليق من ياسمينا زيتون بعد حلولها وصيفة ملكة جمال العالم... ماذا قالت؟

Lebanon 24
10-03-2024 | 06:49
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أعربت ملكة جمال لبنان ووصيفة ملكة جمال العالم ياسمينا زيتون عن اعتزازها بكونها مثلت لبنان "بطريقة جميلة" وحصلت على لقب الوصيفة، لافتة إلى أنها "المرة الأولى التي يصل فيها لبنان الى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم".
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كما أضافت زيتون في تصريح لوكالة "فرانس برس": "فعلتُ كل ما في وسعي ونقلتُ صوتنا كلبنانيين، وتحدثتُ عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولتُ أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميّز". (العربية)
 
 
 
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