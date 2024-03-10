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المرأة

الممثلة اللبنانية المعروفة تعيش قصة حب مع فنان سوري شهير.. من هو؟

Lebanon 24
10-03-2024 | 14:43
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تنتظر الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عرض مسلسلها الدرامي الرمضاني "نظرة حب" مع الفنان السوري باسل خياط، وتواصل كذلك تصوير مشاهدها في فيلمها المصري الجديد "حدوتة الأيام الباقية"، مع الفنان المصري أحمد حاتم.
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وكشفت كارمن، في حوارها مع موقع "فوشيا"، كواليس مسلسل "نظرة حب"، قائلة: "نص المسلسل من أحلى النصوص التي قدمتها في مسيرتي، والفكرة مختلفة، ولدينا مخرج رائع مثل حسام علي، أنا استمتعت بكواليس المسلسل وتفاصيله أثناء التصوير".

وعن تعاونها مع الفنان السوري باسل خياط، قالت: "باسل فنان رائع، ويركز على كل التفاصيل بدقة متناهية، ونحن نقدم قصة حب من نوع آخر، ربما لا يسعني حاليا الحديث عنها، ولكن الجمهور سيفهم كلامي مع بدء عرض الحلقات".

ونوهت كارمن إلى أنها ستعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير مشاهدها في فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، وقالت: بدأت تصوير مشاهدي في الفيلم المصري حدوتة الأيام الباقية، وقبل نهاية شهر رمضان سأعود لاستكمال التصوير، لكي يلحق عرضه هذا العام، وأقدم في الفيلم قصة جديدة مع الفنان المصري أحمد حاتم، ومن إنتاج السبكي. (فوشيا)
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