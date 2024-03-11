مادونا تطلب من رجل على كرسي متحرك في حفلها "الوقوف"!

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تعرضت المغنية الأميركية الشهيرة مادونا، إلى موقف محرج خلال إحيائها حفل بولاية كاليفورنيا عندما وبخت أحد المعجبين لجلوسه، قبل أن تكتشف أنه يستخدم كرسيا متحركا.واعتذرت مادونا عن الواقعة على الفور خلال الحفل بعدما أدركت الخطأ، لكن هذا التصرف تسبب في انتقادات قوية لنجمة البوب على وسائل التواصل الاجتماعي.وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة للواقعة، حديث مادونا إلى أحد الأشخاص وقولها: "ماذا تفعل بالجلوس هكذا؟"، بحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية.