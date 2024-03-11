شيرين: علاقتي بحسام حبيب أقوى من علاقة أي زوجين

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نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل ما تردد في الفترة الأخيرة عن عودتها الى طليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدةً أن علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير.وقالت شيرين في تصريحات صحافية: "لم يحدث هذا الأمر أبداً، وإذا تزوجت مرة أخرى فسأخرج وأُعلن الخبر للجميع مثلما حدث في إعلان زواجنا، وعلاقتي بحسام حبيب أقوى من علاقة أي زوجين، لا بل هي مثل علاقة الدم بالإنسان، لا يفرقهما شيء، وأتمنى على الجمهور أن يركّز في أعمالنا الفنية أكتر من حياتنا الشخصية، فلكل علاقة حُرمة وخصوصيات من الأفضل عدم الحديث عنها في العلن".وعن المبالغة في الحديث عن علاقتها بحسام حبيب، قالت: "هذا الأمر أصبح مزعجاً ومملاً، فهناك أحداث في الحياة تشغل الجمهور أهم من علاقتي بحسام، وأنا اتخذت قراراً بعدم التحدث عن حياتي الشخصية نهائياً، وأتمنى أن يركّز الجمهور على أعمالنا الفنية التي نقدّمها من أجله".وكشفت شيربن عن إصابة ابنتها الصغرى بمرض الصدفية بسبب سوء حالتها النفسية، مشيرةً إلى أن ابنتيها تدفعان ضريبة شهرتها، بالقول: "بناتي اتأذوا وتأثروا بأزماتي، لدرجة إن بنتي الصغيرة جالها مرض الصدفية بسبب سوء حالتها النفسية". وأضافت: "بناتي بيدفعوا ضريبة شهرتي رغم إني بتحمل مسؤولية تصرفاتي لأنني سيدة حرّة إذا أردت فعل شيء فسأفعله... ربنا كرّمني بأشخاص تانية في نفس الوقت، ووقفوا جنبي في أزماتي ومصدّقوش الإشاعات اللي اتقالت عني".وردّت شيرين عبد الوهاب على الانتقادات التي وجّهتها إليها المطربة أروى، وتصريحها بأنها توقفت عن سماع أغانيها بسبب كثرة الحديث عن حياتها الخاصة وأزماتها مع حسام حبيب، حيث قالت شيرين: "السيدة أروى أنا لا أعلم عنها شيئاً على المستوى الشخصي أو الفني، وعلى الرغم من ذلك صرّحت بأنها لا تسمع أغانيّ بسبب أزماتي مع حسام حبيب".وأضافت: "عايزة أقوللها الحمد لله رب العالمين إنك مش بتسمعي الأغاني بتاعتي، أنتِ أثبتيلي فعلاً إن فيه شريحة من الناس بتحب حلو الفنان لكن ما بتحبش مُرّه، وهناك شريحة من الجمهور يساندون الفنان وقت نجاحه ويتخلّون عنه في أول أزمة تواجهه.. أروى دي ميلزمنيش إنها تسمعني".