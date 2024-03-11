بعمر 42 عاماً.. عارضة الأزياء تُرزق بطفلتها الأولى (صور)

رُزقت عارضة الأزياء والممثلة التونسيّة ليلى بن خليفة بطفلتها الأولى "ياسمين"، وزفّت الخبر السار بمنشورٍ عبر حسابها الموثّق على انستغرام.

وشاركت ليلى بن خليفة متابعيها بصورٍ جديدة تجمعها بزوجها وطفلتهما، وطغت الأجواء العائليّة على أحدث منشورٍ لها.

وكانت ليلى بن خليفة قد دوّنت سابقاً "اليوم أدرك بشكل خاص كم أنا محظوظة لأنني خلقت حياة في عمر 42 عاماً، وأريد أن أعتز بهذه المعجزة التي تجعلني أسعد انسانة".