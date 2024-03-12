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المرأة

شاهد لحظة تمزق فستان إيما ستون في حفل الأوسكار

Lebanon 24
12-03-2024 | 01:21
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تعرضت الممثلة الأميركية إيما ستون لموقف محرج في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، إذ تعرض فستانها للتمزق، وألقت اللوم على زميلها النجم الأميركي رايان غوسلينغ مدعيةً أنه المسؤول.
في التفاصيل، اعتلت إيما (35 عامًا) المسرح لتسلم جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Poor Things"، وبدأت خطابها بالكشف عن معاناتها من خلل في إطلالتها وهي في طريقها إلى المسرح.
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واستدارت إيما بجسدها مستعرضة الخلل في فستانها الأنيق من توقيع دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون"، لتكشف عن سحابها المكسور.
وأوضحت إيما أن التمزق في فستانها وقع خلال أداء زميلها غوسيلينغ أغنية "'I'm Just Ken" الملحمية الخاصة بفيلم "باربي"؛ إذ صعد على مسرح دولبي في هوليوود لأداء الأغنية، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي بدورته 96.
 
كما لفتت إيما إلى أن صوتها اختفى قليلًا، نتيجة صراخها وغنائها بعد أن مرر لها غوسلينغ الميكروفون لمشاركته الغناء.


وبالعودة إلى الإطلالة، خطفت إيما الأضواء بمظهرها بعد تألقت بفستان باللون النعناني من قماش الجاكار الحريري، الذي تميَّز بقصة سترابلس وبتنورة هندسية أنيقة.
وأكملت إيما إطلالتها بقلادة مرصعة بالألماس الأصفر عيار 30 قيراطاً من لويس فويتون أيضاً، بينما استلهمت مصففة الشعر مارا روزاك تسريحتها من الهندسة المعمارية الكلاسيكية لفستانها. (فوشيا)
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