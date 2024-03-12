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المرأة

بعد تصريحاتها ضد طليقها... هل ندمت ريتا حرب؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 03:45
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وصفت الممثلة اللبنانية ريتا حرب، نهاية شخصيتي "نورا" و"تيا" في مسلسل "الخائن" بالواقعية والعادلة، مشيرة إلى أن الآراء قد تفاوتت حول نهاية الشخصيات الرئيسة، التي وصفها البعض بالحزينة.

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وفي حديث خاص مع موقع "فوشيا"، قالت ريتا إنها لا تسعى لتقديم الكثير من التنازلات في الحب، أسوة بحكاية "تيا وأسيل"، مؤكدة أنها من الأشخاص الذين يبادرون إلى اتخاذ قرار بقلب الصفحة والمضي قدماً، عند وصولها إلى حائط مسدود في العلاقة.
 
وأضافت: "أقدم الكثير من التضحيات في علاقاتي العاطفية، وهذا ما يجعلني غير محظوظة في الحب، فأنا أتعامل بعفوية مع الشريك وهذا لا يتناسب مع الواقع، إذ تتطلب العلاقة بعض الذكاء في التعامل ورسم مخططات خاصة".


من هنا، تطرقت ريتا إلى تصريحاتها الأخيرة حول طليقها، مؤكدة أنها لم تندم على تطرقها لهذا الموضوع، خصوصا أنها استطاعت تسليط الضوء على معاناة عدد كبير من النساء، اللواتي استفدن من خبراتها في الحياة، وعلقت: "كان عبالي فتح قلبي واسمح للنساء بالاستفادة من تجربتي". 
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