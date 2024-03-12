فنانة لبنانية تشنّ هجوماً على الفنانين.. وتتمنى أن "تموت في مصر" من هي؟ (فيديو)

شنّت الفنانة اللبنانية مادلين طبر هجوماً عنيفاً على بعض الفنانين، لافتةً إلى أن بعضهم يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية.

وقالت خلال استضافتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدّمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم": "التسويق مش غلط ولا عيب بالعكس ده تلت النجاح، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة عشان يتصدّروا الترند".

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وأضافت: "الصحافة الفنية في التسعينات كانت بتساهم وبتصنع نجم بخلاف الصحافة اليوم... المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلّم الممثل إزاي يضحك مش موجود واختفى دي الوقتي، ولا يمكن للفنان الكوميدي إن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".



وعن سبب ابتعادها عن الفن، قالت إن "الدراما اللبنانية تتقدّم أحصنة السباق الأولى في موسم رمضان الحالي، ولكنْ هناك شركتا إنتاج في لبنان تسيطران على سوق الدراما، وربما أكون أنا مش على هواهم".



وفي سياق منفصل، عبّرت مادلين طبر عن مدى حبّها لمصر وشعبها الطيب الأصيل، قائلةً: "أنا ست جدعة ومحسوبة على مصر اللي احتضنتي وبعشقها وأتمنى أموت فيها". (لها)

"أنا محسوبة عليها وبعشقها".. فنانة لبنانية: أتمنى أن أموت في مصر (فيديو)