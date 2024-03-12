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المرأة
ظهور علني جديد لسيلين ديون بعد إطلالتها في الـ"غرامي"... هكذا بدت! (صور)
Lebanon 24
12-03-2024
|
11:19
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قامت سيلين ديون بنزهة علنية نادرة في مباراة هوكي في لاس فيغاس وسط معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب.
بعد وقت قصير من ظهورها المفاجئ في حفل توزيع جوائز غرامي في شباط الفائت، حضرت أيقونة الموسيقى البالغة من العمر 55 عامًا مباراة إدمونتون أويلرز وأمضت وقتًا مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
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وفي لقطات تم نشرها مؤخرًا على الحساب الرسمي للفريق على إنستغرام، جعلت الفريق ينفجر من الضحك عندما قامت بتقليد اللاعبين في زلاجاتهم ومعداتهم.
وكانت هذه النزهة واحدة من ظهوراتها العامة النادرة وسط معركتها مع متلازمة الشخص المتصلب.
وشوهدت أيضًا وهي تتفاعل مع المتفرجين وبدت في حالة معنوية عالية أثناء تواجدها في مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبدت وكأنها ترتدي القليل من الماكياج أثناء تفاعلها مع لاعبي NHL من موطنها الأصلي كندا.
وقالت وهي واقفة في غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم إنها كانت متحمسة لمقابلتهم قبل أن تقلد موقف لاعب الهوكي على حلبة التزلج على الجليد.
"إنه أمر مثير بالنسبة لي"، وقالت وهي تقلد وضعية القرفصاء باستخدام عصا الهوكي: "لا أستطيع أن أتخيل المخاطرة مع سير كل المعدات على هذا النحو".
وشوهد زاك هايمان الجناح الأيسر لفريق أويلرز وهو يبتسم ويضحك على صورتها وهو يقف بجانبها في المقطع.
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