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المرأة

فنانة شهيرة تشنّ هجوماً على الفنانين.. ماذا قالت عن الدراما اللبنانية؟

Lebanon 24
12-03-2024 | 15:15
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شنّت الفنانة اللبنانية مادلين طبر هجوماً عنيفاً على بعض الفنانين، مشيرة إلى أن بعضهم يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية.

وقالت مادلين في مقابلة تلفزيونية إن "التسويق ليس خطأ ولا عيباً بل هو ثلث النجاح، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة عشان يتصدّروا الترند".
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وأضافت: "الصحافة الفنية في التسعينات كانت بتساهم وبتصنع نجم بخلاف الصحافة اليوم".

وتابعت: "المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلّم الممثل إزاي يضحك ليس موجوداً، ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".

وعن سبب ابتعادها عن الفن، قالت إن الدراما اللبنانية تتقدّم أحصنة السباق الأولى في موسم رمضان الحالي، ولكنْ هناك شركتا إنتاج في لبنان تسيطران على سوق الدراما، معقبةً بالقول: "ربما أكون أنا مش على هواهم".

وعبّرت مادلين طبر عن مدى حبّها لمصر وشعبها الطيب الأصيل، قائلةً: "أنا ست جدعة ومحسوبة على مصر اللي احتضنتي وبعشقها وأتمنى أموت فيها".
المصدر: لها
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