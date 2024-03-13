مسابقة بـ10 أسئلة.. مطربة تطلق "فوازير" لجمهورها

أعلنت المطربة العراقية رحمة رياض، عبر حسابها في "انستغرام" عن إطلاق مسابقة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، وهي خاصة بجمهورها في العراق.



ونشرت رحمة فيديو مرفقًا بتعليق "فوازير رمضان لحبايبي في العراق" شرحت من خلاله آلية المسابقة.

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وقالت: "كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. حضّرت لكم مسابقة ستكون مخصصة للجمهور العراقي وحده. سوف أشارككم بهذه الفوازير عبر الستوري طيلة شهر رمضان".

وكشفت رحمة، أن المسابقة ستتضمن 10 أسئلة فقط، إذ ستطل على جمهورها كل 3 أيام لطرح سؤال مختلف عنها أو عن الشركة الراعية للمسابقة.



وختمت: "إن شاء الله تعجبكم الأسئلة والمسابقة ونتسلى مع بعض".