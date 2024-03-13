أصالة مصابة بمرض غريب.. هذا ما كشفته عن حالتها الصحية

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تحدثت النجمة أصالة نصري عن معاناتها من مرض شلل الأطفال الذي لا يزال يلازمها إلى الآن ويسبّب لها بعض الأوجاع.وقالت النجمة السورية في بودكاست Big Time الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب وشاركته في تقديم الحلقة النجمة ياسمين صبري: "مشكلة رجلي تجدّدت منذ 4 سنوات، وتجدّد عندي المرض لأنه يتأثر بالحزن، رجلي حساسة مثلي، ولما أزعل هي تتضايق على طول".وردّت أصالة على استغراب مقدّم البرنامج من عودة المرض للكبار، فقالت: "مش بيرجع، هو ما راح، أنا عندي شلل أطفال وهو بيضل موجود"، ليقاطعها عمرو أديب قائلاً: "هو مش شلل الأطفال دا يضل للأطفال وينتهي عند الكبار؟"، لتجيبه أصالة ممازحةً: "لذلك أقول لك إنني طفلة".وتابعت: "المرض يبقى ولكننا نتعايش معه وهو يحتاج دائماً للتدريب والتمرين، أنا عموماً أتحرك كثيراً، وألعب رياضة، ولكن منذ فترة أوقفتها وسأعود".وتحدثت أصالة أيضاً عن معاناتها من الاكتئاب ودخولها في مرحلة العلاج الصعبة والأدوية التي أثرت فيها سلباً، لافتةً إلى أنها باتت تفضّل الحديث مع اللايف كوتش ليمدّها بالطاقة الإيجابية.