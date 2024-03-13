الفنانة الأردنية الشهيرة تكشف: هذا العمل يمثل تحولًا جديدًا لمسيرتي

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أعربت الفنانة الأردنية صبا مبارك عن سعادتها بالمشاركة في بطولة المسلسل الدرامي "لحظة غضب"، الذي يُعرض حاليًّا حصريًّا عبر منصة "WATCH IT"، إلى جانب الفنان محمد شاهين، مشيرة إلى أن العمل يمثل تحولًا جديدًا في مسيرتها الفنية.وكشفت الفنانة الأردنية أنها قامت بتغيير إطلالتها بشكل جذري وتخلت عن شعرها الطويل ومستحضرات التجميل من أجل تجسيد دور "يُمنى" بحرفية في المسلسل، مشيرةً إلى أن جميع أبطال العمل قاموا بتغيير إطلالاتهم لتناسب الأدوار التي يقومون بتجسيدها، بما في ذلك الفنان محمد شاهين الذي قرر إطلاق شاربيه لتمثيل شخصيته في العمل.