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فيديو
رولا يموت تتحدّث عن شقيقتها هيفا وهبي... ما فارق العمر بينهما؟
Lebanon 24
13-03-2024
|
10:00
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كشفت رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي، أنّ هناك فارقاً كبيراً في العمر بينها وبين أختها، ولا تعلم الكثير عن مراحل طفولتها، وأشارت إلى أنّ فارق العمر هو ما بين 15 و16 سنة.
وأشارت يموت إلى أنّ فارق العمر بينها وبين زينب فياض إبنة شقيقتها 7 سنوات ونصف السنة.
وقالت إنّها لا تتدخّل في المشاكل بين هيفا وزينب، ولفتت إلى أنّها عانت أكثر من شقيقتها.
وأوضحت أنّ والدها كان يحبّ هيفا، وكان يُناديها "وردة البيت".
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