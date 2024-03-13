Advertisement

منوعات

جريمة قتل جراء اقتحام منزل.. وفاة نجمة الأفلام الإباحية

Lebanon 24
13-03-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1174770-638459527955893467.jpg
Doc-P-1174770-638459527955893467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طلبت نجمة أفلام إباحية تُدعى صوفيا ليون من معجبيها "الخروج وتقدير الحياة" في آخر مشاركة لها مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاتها.

 وكانت الممثلة المولودة في ميامي بأميركا، والتي وجدت "غير مستجيبة" في شقتها في نيو مكسيكو في الأول من آذار، قد شاركت الرسالة المؤثرة لمتابعيها البالغ عددهم 300 ألف على إنستغرام في أيلول.

 وقالت الفتاة البالغة من العمر 26 عاماً، بينما كانت ترفع علامة السلام أمام الكاميرا في المنشور، حيث وقفت وهي ترتدي نظارة شمسية بيضاء وحقيبة يد بيضاء متدلية على كتفها: "اخرجوا واستمتعوا بالحياة أكثر اليوم".

 وقالت وكالة 101 Modeling الّتي كانت تعمل فيها الضحية ومقرها لوس أنجلوس، إنه يتم التحقيق في وفاتها باعتبارها "جريمة قتل جراء اقتحام منزل".

 وجاء في بيان الوكالة عبر منصة X: "قلوبنا مفطورة بسبب الرحيل المفاجئ والمأساوي لحبيبتنا صوفيا ليون. روح جميلة أثرت في الكثير منا. ارقدي بسلام أيتها الملاك الجميل واعرفي كم أحببناك".

( lbc)
Advertisement

منوعات

المرأة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:05 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2024-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:39 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:00 | 2024-03-13
07:22 | 2024-03-13
05:55 | 2024-03-13
03:00 | 2024-03-13
01:20 | 2024-03-13
00:00 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24