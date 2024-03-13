جريمة قتل جراء اقتحام منزل.. وفاة نجمة الأفلام الإباحية

طلبت نجمة أفلام إباحية تُدعى صوفيا ليون من معجبيها "الخروج وتقدير الحياة" في آخر مشاركة لها مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل وفاتها.

وكانت الممثلة المولودة في ميامي بأميركا، والتي وجدت "غير مستجيبة" في شقتها في نيو مكسيكو في الأول من آذار، قد شاركت الرسالة المؤثرة لمتابعيها البالغ عددهم 300 ألف على إنستغرام في أيلول.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 26 عاماً، بينما كانت ترفع علامة السلام أمام الكاميرا في المنشور، حيث وقفت وهي ترتدي نظارة شمسية بيضاء وحقيبة يد بيضاء متدلية على كتفها: "اخرجوا واستمتعوا بالحياة أكثر اليوم".

وقالت وكالة 101 Modeling الّتي كانت تعمل فيها الضحية ومقرها لوس أنجلوس، إنه يتم التحقيق في وفاتها باعتبارها "جريمة قتل جراء اقتحام منزل".

وجاء في بيان الوكالة عبر منصة X: "قلوبنا مفطورة بسبب الرحيل المفاجئ والمأساوي لحبيبتنا صوفيا ليون. روح جميلة أثرت في الكثير منا. ارقدي بسلام أيتها الملاك الجميل واعرفي كم أحببناك".

( lbc)