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رمضانيات

العناية بالبشرة في رمضان.. معلومات تهمك

Lebanon 24
13-03-2024 | 14:50
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 يعاني بعض الصائمين خلال شهر رمضان من مشكلة جفاف الجلد بسبب نقص السوائل والطعام، لذا يعدّ الترطيب أساسياً للحصول على بشرة صحية ناعمة وخالية من العيوب. إليكم طرقاً مضمونة تساعد على ترطيب كل أنواع البشرة.

 -شرب كمية كافية من الماء: يجب تناول كميات وفيرة من الماء ما بين الإفطار والسحور، مع الحرص على تناول الفواكه الغنية بالماء مثل الأناناس، وتجنّب تناول الأطعمة المقلية والمالحة التي تسبّب الشعور الدائم بالعطش.

 - روتين العناية بالبشرة: يجب المواظبة على روتين البشرة اليومي خلال رمضان، حيث يفضّل ترطيب البشرة بمستحضر طبي خالٍ من العطور ومناسب لنوع البشرة، على أن يحتوي المرطّب على القليل من الزيوت وحمض الهيالورونيك والغليسرين وحمض اللاكتيك.

 -استخدام رذاذ للحماية: يمكن شراء رذاذات المياه الجاهزة من الصيدليات، أو صنع رذاذ طبيعي من مكوّنات متوافرة في المنزل، لاستخدامه على البشرة، لترطيبها طوال اليوم. إليكم الطريقة:

 - كوب واحد من الماء

  حبّة خيار واحدة

  أوراق من النعناع الطازج

 ملاعقتان كبيرتان من ماء الورد

 توضع كل المكوّنات في زجاجة بخّاخة والرشّ منها طوال الوقت على الوجه، فهذه التركيبة تساعد على جعل البشرة رطبة وذات رائحة زكية طوال اليوم، كما تساهم في تحسين البشرة، لذلك يُنصح بتطبيقها طوال شهر رمضان للحصول على بشرة صحية ونضرة.

( لها)
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رمضانيات

المرأة

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