أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)

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شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده في برنامج "حبر سرّي" الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، حيث تحدثت خلال اللقاء عن تفاصيل حياتها الشخصية، وكشفت رأيها في تصرف المرأة بعد اكتشاف خيانة زوجها، ودخول حفيدتها عالم الرقص الشرقي، وتعرّضها للتحرش في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي".وأطلت فيفي بإطلالة رمضانية بالحجاب وقالت: "أنا مقدرش أكون زوجة تانية، وحتى لو هو متجوز المهم إني معرفش الأولى ولا أشوفها، ولو حد اتقدملي ومقاليش إنه متجوز هحترم ده وهعمل نفسي مش عارفة، وهو ميقدرش يقولي إنه متجوز، أصل الرجالة اللي بتدوّر عليا مش أنا اللي بدوّر عليهم، كل اللي عايزة أعرفه إنك الراجل بتاعي حبيبي، وماليش دعوة بأي حاجة تانية".وتابعت: "أنا معترفة بالجواز العُرفي وأكيد مش هخلّي راجل يلمسني من غير جواز، وأنا بعتبر الجواز العُرفي فترة خطوبة، وبعدين أكتب الكتاب رسمي لما أعرفه".- "بتجوّز وأنا مش عارفاهم، والحمد لله جوازاتي كلها محترمة".وسألتها المذيعة عن رد فعلها إذا طلبت حفيدتها أن تمتهن الرقص مثل جدتها، وأكدت عبده وأجابت بشكل قاطع عن رفضها احتراف حفيدتها شهد الرقص الشرقي.وأوضحت عبده أنه لو كان هذا الطلب في عصرها لوافقت وشجعتها على قرار احتراف حفيدتها الرقص الشرقي، لأنه كان في احترام، والناس اللي كانت بتابع الرقص الشرقي تقيلة، وهما مش زي دلوقتي، أي حد بيتكلم وبيفتي".ولفتت إلى أنها بذلت مجهوداً كبيراً حتى تصل إلى المكانة التي هي عليها الآن، مؤكدة أن حفيدتها لن تتجه إلى الرقص، فضلاً عن أنها شخصية متعلمة ومثقفة، وتدرس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتتمنى أن تعمل في السلك الدبلوماسي.