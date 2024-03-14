Advertisement

المرأة

فنانة لبنانية شهيرة: حياتي الشخصية خط أحمر!

Lebanon 24
14-03-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1174990-638460102191828964.png
Doc-P-1174990-638460102191828964.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت الفنانة نيكول سابا في برنامج "ألبوم صور"، الذي يُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، حيث كشفت أسباب إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، مشيرةً إلى أن حياتها الخاصة خط أحمر ترفض المساس به.

وقالت نيكول إنها ترفض أن تكون حياتها الشخصية مكشوفة للجميع، وتحرص منذ بداية دخولها عالم الفن على الفصل بين عملها وحياتها الخاصة، وتحاول ما أمكن حجب حياتها عن الأضواء، باستثناء نشر صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية.
Advertisement

وأشارت نيكول إلى أنها لا تحب الفلاتر، وقليلاً ما تستخدمها، موضحةً: "بحب الناس تشوفني على طبيعتي".

وكشفت أنها لا تحبّذ الرد على المعلومات المغلوطة أو المتداولة من طريق الخطأ، قائلةً: "لو اتهموني بحاجة هقول وأوضّحها لكن مش حريصة أردّ على كل حاجة". (لها)




Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:01 | 2024-03-14
02:06 | 2024-03-14
00:00 | 2024-03-14
16:30 | 2024-03-13
14:50 | 2024-03-13
10:00 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24