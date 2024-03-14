فنانة لبنانية شهيرة: حياتي الشخصية خط أحمر!

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شاركت الفنانة نيكول سابا في برنامج "ألبوم صور"، الذي يُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، حيث كشفت أسباب إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء، مشيرةً إلى أن حياتها الخاصة خط أحمر ترفض المساس به.وقالت نيكول إنها ترفض أن تكون حياتها الشخصية مكشوفة للجميع، وتحرص منذ بداية دخولها عالم الفن على الفصل بين عملها وحياتها الخاصة، وتحاول ما أمكن حجب حياتها عن الأضواء، باستثناء نشر صورها الشخصية أو العملية أو خطواتها الفنية.وأشارت نيكول إلى أنها لا تحب الفلاتر، وقليلاً ما تستخدمها، موضحةً: "بحب الناس تشوفني على طبيعتي".وكشفت أنها لا تحبّذ الرد على المعلومات المغلوطة أو المتداولة من طريق الخطأ، قائلةً: "لو اتهموني بحاجة هقول وأوضّحها لكن مش حريصة أردّ على كل حاجة". (لها)