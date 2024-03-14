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المرأة

لهذه الأسباب.. احذري وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة

Lebanon 24
14-03-2024 | 09:00
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أوصى موقع "fitforfun.de" المرأة بعدم وضع المكياج عند ممارسة الرياضة لأضراره على البشرة.

وأوضح الموقع الألماني المعني بالصحة والجمال أن كريم الأساس "الفاونديشن"، الذي يمتاز بقدرة تغطية كبيرة، يمكن أن يتسبب في انسداد المسام، ما يُعيق عملية إفراز العرق، الذي يلعب دوراً مهما في تبريد الجسم أثناء ممارسة الرياضة.
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كما أن انسداد المسام يعزز فرص نشوء البثور وغيرها من شوائب البشرة.

ومَن لا يمكنها الاستغناء عن المكياج عند ممارسة الرياضة، فيتعين عليها الابتعاد عن مستحضرات كريم الأساس والكونسيلر "خافي العيوب" ذات قدرة التغطية الكبيرة، واختيار بدلاً منها كريم أساس خفيف أو كريم BB، على أن يتم إزالة المكياج فور الانتهاء من ممارسة الرياضة لإتاحة الفرصة للبشرة للتنفس جيداً.
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