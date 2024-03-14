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المرأة

"بوستر" مسلسل مع جورجينا رودريغيز يثير جدلاً.. ما القصة؟

Lebanon 24
14-03-2024 | 14:59
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علق الفنان السعودي عبد الله السدحان على ظهوره في ملصق إعلاني لمسلسل يحمل اسم "أضرار زواج المسيار" مع العارضة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ونشر السدحان على حسابه على "إكس"، مقطع فيديو، وكتب: "من جورجينا إلى تصوير في وادي حنيفة هههه".
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وقال في الفيديو: "دائما يقال إن الرجل يشقى ويتعب من أجل أبنائه وأهله، كما ظهر يسأل شخص عن الأذان".

واثار الملصق جدلا واسعا وتساؤلا عما إذا كانت الصورة لجورجينا أم لا، فيما رأى مغردون أن الصورة لريم العنزي التي يشبهها البعض بجورجينا.
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