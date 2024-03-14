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المرأة

إعترافات صادمة.. نجمة "ديزني" مرّت بلحظات صعبة ووصلت للحضيض

Lebanon 24
14-03-2024 | 16:36
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كشفت النجمة سيلينا غوميز عن خوضها معركة "شرسة" مع التفكير السلبي والانتقاد الذاتي، ما أثّـر على صحتها النفسية.

وباعترافات صادمة، أبدت المغنية والممثلة العالمية استياءها وانزعاجها من نفسها حين تنظر إلى الوراء وتستذكر كلماتها السابقة عن ذاتها.
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وقالت: "أشعر بالغثيان عندما أسمع الأشياء التي كنت أقولها عن نفسي. إنه شيء يزعجني. أعتقد أن الجميع يمكن أن يفهموا هذا الشعور. من المهم أن تتحدثي عن نفسك بلطف، لكنني لا أعتقد أنني فهمت ذلك حقًا".

وأشارت نجمة "ديزني" إلى أنه من المستحيل إجبار شخص ما على علاج مشاكله النفسية قبل أن يكون جاهزًا لذلك.

وقالت: "كان هناك الكثير من الأشخاص يهتمون بي أكثر من اهتمامي بنفسي. لقد أرادوا مني أن أفعل أشياء لم أكن مستعدة لها. لقد وصلت إلى الحضيض، ولكن بتوقيتي الخاص".

المصدر: فوشيا
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