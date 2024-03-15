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المرأة

حاولت الانتحار.. إعلامية تتحدث عن تجربة مروعة

Lebanon 24
15-03-2024 | 00:00
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كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن محاولة انتحار قامت بها في الماضي، عقب وفاة جدتها.


وأوضحت لجين في حديث تلفزيوني، أن "جدتها كانت دائمًا حاضرة لدعمها ومساعدتها في التعبير عن مشاعرها وتحمل ضغوطات الحياة، وكانت تعتبرها مرشدها الروحي، مما جعل الفراق صعبا عليها ودفعها لمحاولة الانتحار".
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واشارت الى أن هذا الحدث المأساوي والتجربة المروعة التي مرّت بها ساعدتها على إعادة تقييم قيمة الحياة، مؤكدةً أنه لا يوجد شخص أو سبب يستحق الانتحار من أجله.
المصدر: فوشيا
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