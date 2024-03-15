"الفاشنستا" الشابة خسرت الإستئناف... المحكمة قرّرت سجنها

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كشفت تقارير إعلامية كويتية أن محكمة الجنح المستأنفة أيدّت قـرار محكمة الجنح بسجن الفاشنستا فاطمة المؤمن مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الشارة الحمراء والقيادة فوق معدل السرعة في حادث مروري مروّع وقع في 24 آب من العام الماضي.وأصبح من حق الضحايا الان التوّجه إلى القضاء مجدداً من أجل المطالبة بالديّة والتعويض المادي، والذي قد يكلّف الشهيرة الكويتية ملايين الدولارات.وتم توجيه 10 تُهم إلى المؤمن هي: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدّرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة - تجاوز الشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة بدون حمل ترخيص لتسييرها - التسبّب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير - إلحاق الضرر بالممتلكات العامة. (لها)