16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"الفاشنستا" الشابة خسرت الإستئناف... المحكمة قرّرت سجنها
Lebanon 24
15-03-2024
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إعلامية كويتية أن محكمة الجنح المستأنفة أيدّت قـرار محكمة الجنح بسجن الفاشنستا فاطمة المؤمن مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الشارة الحمراء والقيادة فوق معدل السرعة في حادث مروري مروّع وقع في 24 آب من العام الماضي.
Advertisement
وأصبح من حق الضحايا الان التوّجه إلى القضاء مجدداً من أجل المطالبة بالديّة والتعويض المادي، والذي قد يكلّف الشهيرة الكويتية ملايين الدولارات.
وتم توجيه 10 تُهم إلى المؤمن هي: القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدّرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة - تجاوز الشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة بدون حمل ترخيص لتسييرها - التسبّب بإلحاق الضرر بممتلكات الغير - إلحاق الضرر بالممتلكات العامة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
Lebanon 24
رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة
23:09 | 2024-03-14
14/03/2024 11:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
الوضع كارثيّ... ماذا فعلت ضربات "حزب الله" بالمستوطنات الإسرائيليّة؟
16:00 | 2024-03-14
14/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار قويّ في عاصمة دولة عربيّة... ما الذي يجري هناك؟
16:39 | 2024-03-14
14/03/2024 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟
Lebanon 24
الجيش تدخّل... ماذا حصل في منطقة خلدة مساء اليوم؟
17:17 | 2024-03-14
14/03/2024 05:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:00 | 2024-03-15
فنانة شهيرة ترد على طليقها بعد هجومه عليها: مصدومة جدا
10:30 | 2024-03-15
برفقة طبيب... كارين رزق الله بـ"لوك" جديد هكذا بدت (صورة)
05:08 | 2024-03-15
بفستان ضيق.. ميريام فارس تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها الجريئة في رمضان (صور)
03:36 | 2024-03-15
بالحجاب والعباءة.. إطلالة رمضانية لرابعة الزيات شاهدوا كيف بدت (صور)
01:15 | 2024-03-15
"في رمضان؟".. فنانة لبنانية شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها المُثيرة (صور)
00:00 | 2024-03-15
حاولت الانتحار.. إعلامية تتحدث عن تجربة مروعة
فيديو
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
15/03/2024 20:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
15/03/2024 20:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
Lebanon 24
بعد غياب لأكثر من 4 أشهر.. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب هذا ما توقعه
01:12 | 2024-03-12
15/03/2024 20:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24