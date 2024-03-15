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المرأة
برفقة طبيب... كارين رزق الله بـ"لوك" جديد هكذا بدت (صورة)
Lebanon 24
15-03-2024
|
10:30
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قامت الكاتبة والممثلة كارين رزق الله، باعتماد إطلالة جديدة، حيث غيّرت لون شعرها إلى الأحمر.
ونشرت كارين صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، برفقة أحد الأطباء، حيث ظهرت بـ"اللوك" الجديد الذي اعتمدته.
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