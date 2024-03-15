Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة ترد على طليقها بعد هجومه عليها: مصدومة جدا

Lebanon 24
15-03-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1175500-638461254400559644.jpeg
Doc-P-1175500-638461254400559644.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ردت الفنانة المصرية بوسي، على هجوم طليقها هشام ربيع عليها، بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، التي أكدت فيها أنه مظلوم في قضية سرقة الشيكات، وأنها ما زالت تحبه.

وفي مكالمة هاتفية أجرتها مع بسمة وهبة عبر تطبيق "الواتساب"، أعربت بوسي عن ندمها الشديد للحديث عن طليقها بهذا الشكل، لافتة إلى أن بسمة هي من ضغطت عليها لتقول له "بحبك".

وأشارت بوسي خلال المداخلة الهاتفية التي شاركتها بسمة على حسابها عبر "إنستغرام"، الى صدمتها الكبيرة من الهجوم الذي شنه طليقها عليها، مؤكدة أن علاقتهما كانت جيدة للغاية، وحتى بعد تسجيل الحلقة كان متواجداً معها وتناولا العشاء سوياً، لتعلق: "شفتي يا بسمة اللي كنت بتدافعي عنه وبتقليلي أقوله بحبك، عمل إيه وطلع يحكي عني إزاي، أنا غلطانة أصلاً.. وندمانة ومصدومة جد، مش عارفة أقول إيه".

( الجديد)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:30 | 2024-03-15
07:20 | 2024-03-15
05:08 | 2024-03-15
03:36 | 2024-03-15
01:15 | 2024-03-15
00:00 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24