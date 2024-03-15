فنانة شهيرة ترد على طليقها بعد هجومه عليها: مصدومة جدا

ردت الفنانة المصرية بوسي، على هجوم طليقها هشام ربيع عليها، بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، التي أكدت فيها أنه مظلوم في قضية سرقة الشيكات، وأنها ما زالت تحبه.

وفي مكالمة هاتفية أجرتها مع بسمة وهبة عبر تطبيق "الواتساب"، أعربت بوسي عن ندمها الشديد للحديث عن طليقها بهذا الشكل، لافتة إلى أن بسمة هي من ضغطت عليها لتقول له "بحبك".

وأشارت بوسي خلال المداخلة الهاتفية التي شاركتها بسمة على حسابها عبر "إنستغرام"، الى صدمتها الكبيرة من الهجوم الذي شنه طليقها عليها، مؤكدة أن علاقتهما كانت جيدة للغاية، وحتى بعد تسجيل الحلقة كان متواجداً معها وتناولا العشاء سوياً، لتعلق: "شفتي يا بسمة اللي كنت بتدافعي عنه وبتقليلي أقوله بحبك، عمل إيه وطلع يحكي عني إزاي، أنا غلطانة أصلاً.. وندمانة ومصدومة جد، مش عارفة أقول إيه".

( الجديد)