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امرأة ترفع الأثقال قبل يومين من ولادتها (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2024 | 16:00
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كشفت "شانون سميث"، الفائزة سابقا بلقب أقوى امرأة بريطانية سابقة، كيف ساعدها رفع الأثقال طوال فترة حملها في الحفاظ على مستوى عالٍ من اللياقة البدنية.

 وقامت سميث، البالغة 30 عاماً، برفع الأثقال منذ اليوم الذي اكتشفت فيه أنها حامل، وحتى قبل يومين من الموعد المحدد.

وشاركت سميث في المسابقات خلال فترة حملها ورفعت 200 كيلوغراما قبل يومين من ولادة ابنتها نانسي، قائلة إنها شعرت بالقوة حينها.

 ومع ذلك، فقد ادعت سميث أنه من الآمن تمامًا بالنسبة لها مواصلة رفع الأثقال أثناء حملها لأنها كانت تمارس ذلك طوال حياتها.

 وفي هذا السياق، عادت سميث إلى صالة الألعاب الرياضية بعد أربعة أيام من الولادة، ولكن كان الأمر خفيفًا لأنه عليها الانتظار حتى يعود كل من حوضها وعضلات بطنها إلى الحالة الطبيعية.

 وحول هذا الموضوع، قالت الدكتورة "لورانس كننغهام" إن الحمل لا يمنع بالضرورة النساء من الانخراط في روتين اللياقة البدنية المعتاد، حتى على مستوى متقدم مثل رفع الأثقال بوزن 200 كغم.

 ومع ذلك، فإن رفع أكثر من 200 كغم قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لا يعد أمرا معتادًا أو ينصح به دون اعتبارات محددة للغاية.

( lbc)
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