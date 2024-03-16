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المرأة

ياسمين عبد العزيز: الحمد لله أنني لم اشارك في مسلسلات رمضان

Lebanon 24
16-03-2024 | 00:00
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بطريقة ساخرة، سخرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من عدم مشاركتها في رمضان 2024، معربة عن سعادتها بتصدرها الترند.

 وقالت ياسمين عبد العزيز، إنها ترند في مصر وترند العالم كله، مع صورة ضاحكة لها من كواليس حوارها الشهير مع الإعلامية منى الشاذلي.

 ياسمين عبد العزيز نشرت الصورة عبر حسابها على انستغرام، مع تعديل يضم مؤشرات الترند في مصر والسعودية على تطبيقات غوغل والفيس بوك وانستغرام وموقع X، وعلقت قائلة: الحمد لله عدم وجودي السنة دي في رمضان ترند فيس بوك ترند جوجل مصر وترند انستجرام وترند مصر وترند العالم كله.

 وجاء التعليق الأول من النجمة الأردنية صبا مبارك التي قالت: علشان أحلى واحدة.

( نواعم)
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