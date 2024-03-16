نانسي عجرم تتحدّث عن حادثة سرقة منزلها وإطلاق زوجها النار على السارق.. ماذا قالت؟

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تحدثت الفنانة نانسي عجرم عن الأزمة الكبيرة التي مرت بها أسرتها عام 2020 بعد اقتحام شاب سوري لمنزلها وإطلاق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وقالت: "أنا حتى الآن لدي خوف، في المنزل عندما أسمع أي صوت، وفي الليل أتخيل المشهد وأخاف منه من وقت للآخر أعيش مراحل خوف وأتمنى أن أخرج منها".وتابعت خلال حلولها ضيفة على "بودكاست" الإعلامي المصري عمرو أديب: "سألت أخصائية للأطفال لأن البنات تعرضن لصدمة ولحظات كانت كابوس بالنسبة لهن، سألت وخفت أن يؤثر هذا الشيء عليهن في المدرسة وفي حياتهن خفت أن تكون صدمة لا يتمكن من تجاوزها في المستقبل، والحمد لله أول أشهر كانت صعبة خاصة في المدرسة تعرضن لتنمر ولكن تمكنت من تجاوز الأزمة".وأضافت: "أنا وزوجي تخطينا هذه المرحلة كان الأمر أصعب بالنسبة له، أنا لم أحضر الحادثة كنت اسمع فقط لكن موجودة في غرفة ثانية وسمعت بعض الأصوات ولا أعرف على من كان إطلاق الرصاص، هي ذكريات غير جيدة". (لها)