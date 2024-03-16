حقيقة تصريحات نيللي كريم المثيرة للجدل بشأن حياتها والمقربين منها

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج "ألبوم صور" حيث أدلت بتصريحات مثيرة عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالمحيطين بها.

وقالت نيللي إنها لا تحب أن تكون حياتها الخاصة منتشرة عبر السوشيال ميديا، موضحة: "بحاول ميبقاش في صورة عني غلط لكن مش هقعد أثبت للبشرية إني مقصدش الكلام أو المعنى اللي وصل خصوصًا اللي بياخدوا نص الكلمة".

وأشارت إلى أن الانطباع الأغلب عنها هو أنها في الحقيقة مثل التمثيل موضحة: "الناس اللي ميعرفونيش بيفتكروني تنكة".

وأكدت نيللي كريم أنها لا تحكم على الآخرين من الظاهر موضحة: "عمري ما حكمت على حد.. أي إنسان فيه الحلو والوحش.. أنا عشت بره كتير وبسافر كتير ومش بحكم على حد بدينه وجنسيته وشكله".

وكشفت أن المقربين منها وتحديدًا والدتها وزوجها وأبناؤها يعلمون عنها كل شيء قائلة: "مبخبيش حاجة على القريبين مني، ولكن كل شوية الدايرة القريبة بتقل".

( لها)