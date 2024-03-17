متابعة تسخر من شكل فنانة شهيرة.. والأخيرة تردّ وتكشف عن مرضها!

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تعرّضت النجمة المصرية أروى جودة، الى انتقادات بسبب اختلاف ملامحها في مسلسل "نعمة الأفوكادو" الذي تشارك في بالموسم الرمضاني الحالي، حيث اتهمها الجمهور بانها خضعت للعديد من عمليات التجميل في وجهها، والتي أدت الى تغيّر كبير في شكلها، واصفين الأمر بـ "تشوه ملامحها".وردّت جودة على متابعة انتقدتها وهاجمتها بسبب المبالغة بعمليات التجميل، حيث كشفت جودة ان سبب التغيير هو عارض صحي أدى لزيادة وزنها، وأكدت انها عانت من مشاكل في الغدة الدرقية والتي أدّت الى زيادة في وزنها وصلت الى 20 كيلوغرام.وقالت أروى حول الموضوع: "الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت حوالي 20 كيلو وبتحاول تلاقي العلاج المناسب، ربنا ما يوريكي حاجة وحشة، رمضان كريم".