ياسمينا زيتون.. كيف حصلت على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم؟

أعربت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، عن سعادتها بحصد لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، ولقب Miss World Asia & Oceania، في الحفل الذي أقيم في مدينة مومباي الهندية، فيما فازت باللقب كريستينا بيشكوفا Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك.

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ياسمينا وفي حديث خاص لـ"فوشيا"، قالت إن الظروف التي مرت بها في حياتها ضاعفت من عزيمتها وساعدتها على تحقيق حلمها، مضيفة: أمارس قناعاتي فقط، ولا أغير نمط حياتي ومعتقداتي لأرضي أحد.



وكشفت ياسمينا أن قوة إرادتها وإصرارها على تحقيق الكثير من الأهداف ساعداها على حصد اللقب، نافية اعتمادها على أية استراتيجية مختلفة عن التي اعتمدتها سابقا خلال مشاركتها في حفل ملكة جمال الكون.



وعن المشاريع المستقبلية، أكدت أنها بصدد التحضير للكثير، مشيرة إلى أنها ستفاجئ الجميع بالطريقة نفسها التي اعتمدتها عند مشاركتها بحفل ملكة جمال العالم.



وعن الرسالة التي توجهها للمرأة اللبنانية، قالت ياسمينا: أثبتنا أننا نستطيع تحقيق الكثير من النجاحات من دون الاعتماد على الجمال الخارجي. ويمكن للمرأة العربية تحقيق الكثير من الأهداف والصعود إلى أعلى المراكز، كذلك سلطنا الضوء على وجه لبنان الحضاري الذي مر بالكثير من الظروف الصعبة.



إلى ذلك، عبرت أسمهان الهلالي عن فخرها بالانجاز الذي حققته ابنتها ياسمينا، لافتة إلى قدرتها على تمثيل وجه لبنان الحضاري، وعلقت: كانت على قدر المسؤولية التي أوكلت اليها.



وفي وقت سابق من الأحد، استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار، ياسمينا زيتون في صالون الشرف بمطار بيروت الدولي، بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين. (فوشيا)