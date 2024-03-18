Advertisement

المرأة

ياسمينا زيتون.. كيف حصلت على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1176181-638463161151622826.jpg
Doc-P-1176181-638463161151622826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعربت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، عن سعادتها بحصد لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، ولقب Miss World Asia & Oceania، في الحفل الذي أقيم في مدينة مومباي الهندية، فيما فازت باللقب كريستينا بيشكوفا Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك.
Advertisement
 
ياسمينا وفي حديث خاص لـ"فوشيا"، قالت إن الظروف التي مرت بها في حياتها ضاعفت من عزيمتها وساعدتها على تحقيق حلمها، مضيفة: أمارس قناعاتي فقط، ولا أغير نمط حياتي ومعتقداتي لأرضي أحد.

وكشفت ياسمينا أن قوة إرادتها وإصرارها على تحقيق الكثير من الأهداف ساعداها على حصد اللقب، نافية اعتمادها على أية استراتيجية مختلفة عن التي اعتمدتها سابقا خلال مشاركتها في حفل ملكة جمال الكون.

وعن المشاريع المستقبلية، أكدت أنها بصدد التحضير للكثير، مشيرة إلى أنها ستفاجئ الجميع بالطريقة نفسها التي اعتمدتها عند مشاركتها بحفل ملكة جمال العالم.

وعن الرسالة التي توجهها للمرأة اللبنانية، قالت ياسمينا: أثبتنا أننا نستطيع تحقيق الكثير من النجاحات من دون الاعتماد على الجمال الخارجي. ويمكن للمرأة العربية تحقيق الكثير من الأهداف والصعود إلى أعلى المراكز، كذلك سلطنا الضوء على وجه لبنان الحضاري الذي مر بالكثير من الظروف الصعبة.

إلى ذلك، عبرت أسمهان الهلالي عن فخرها بالانجاز الذي حققته ابنتها ياسمينا، لافتة إلى قدرتها على تمثيل وجه لبنان الحضاري، وعلقت: كانت على قدر المسؤولية التي أوكلت اليها.

وفي وقت سابق من الأحد، استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار، ياسمينا زيتون في صالون الشرف بمطار بيروت الدولي، بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:02 | 2024-03-18
02:08 | 2024-03-18
16:30 | 2024-03-17
14:46 | 2024-03-17
11:30 | 2024-03-17
09:40 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24