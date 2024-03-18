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المرأة

هل تشن ماغي بو غصن حرباً على دانييلا رحمة؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:57
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يبدو ان الأخبار حول الخلافات بين الممثلة دانييلا رحمة والممثلة ماغي بو غصن عادت بداية شهر رمضان.

وعلمت "نواعم" أن المتابعين على منصة "إكس" هم من أعادوا المشكلة هذه المرة عبر القول إن هناك حروبًا تُشن على رحمة وأن البعض يحاول إبعادها عن العمل كما هو حال الممثلتين سيرين عبد النور، وباميلا الكيك.
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ومن خلال ردود الفعل، كتب البعض أن عدد المتابعين لبعض المسلسلات هم موظفون لمجرد رفع نسبة المشاهدة وهم غير حقيقيين، وقال البعض إن هذا ما يسهم في رفع مستوى حضور المسلسلات التي تنال أعلى نسبة مشاهدة من خلال الترند.

وكانت دانييلا رحمة قد أعلنت أن عروضاً كثيرة كانت تقرأها وأنها لن تطيل غيابها عن عالم الدراما، في وقت علمت "نواعم" أنه عُرض على رحمة سيناريو مسلسل عربي خارج لبنان وهي تدرس هذا العرض حالياً ريثما تعطي رأيها قريباً.

يذكر أن الممثلة ماغي بو غصن تجسد دور يسار في مسلسل "ع أمل" والذي يُعتبر الأول على منصة إكس؛ وهو يتناول التعنيف الزوجي لإعلامية تعمل على نصرة حقوق المرأة .

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